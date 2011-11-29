La CNC multa a Prisa y Zeta por "incluir restricciones a la competencia"
Sanciona con 478.611 euros de forma solidaria a diversas empresas del grupo Prisa, así como con 75.931 euros de forma solidaria a diversas empresas del grupo Zeta.
FACUA.org
España-29/11/2011
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La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) ha impuesto sanciones a los grupos editoriales Prisa y Zeta por «incluir restricciones a la competencia» en sus acuerdos de comercialización conjunta de espacios publicitarios, según ha informado este organismo en un c