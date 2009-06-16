La CNC multa con 400.000 euros al Consejo Regulador de Vinos de Jerez
Por aprobar y aplicar diversos acuerdos basados en cupos sobre ventas que restringen la competencia entre bodegas y limitan su libertad comercial.
FACUA.org
España-16/06/2009
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El consejo de la Comisión Nacional de Competencia (CNC) ha impuesto una multa de 400.000 euros al Consejo Regulador de las Denominaciones de Origen Jerez-Xérès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda por aprobar y aplicar diversos acuerdos basados en cupos sobre ventas hist