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La CNC multa con 54 millones a empresas de transporte marítimo por participar en un cártel

En las líneas de transporte marítimo de mercancías y pasajeros que unen la Península con las Islas Baleares y las islas entre sí.

FACUA.org
España-28/02/2012
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La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) ha impuesto multas por valor de más de cincuenta y cuatro millones de euros a Trasmediterránea, Baleária, Isleña Marítima de Contenedores, Sercomisa y Mediterránea Pitiusa por haber participado en un c&a

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