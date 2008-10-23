La CNE abre una investigación a estaciones de servicio por los altos márgenes de distribución de combustibles
El regulador energético señala que durante septiembre se detectó esta subida tanto en España como en Europa.
FACUA.org
España-23/10/2008
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El consejo de administración de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) decidió hoy abrir una investigación a estaciones de servicio tras detectar en el informe de supervisión de septiembre altos márgenes brutos de distribución.
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