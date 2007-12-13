La CNE aprobará la próxima semana sus recomendaciones a Industria sobre el apagón de Barcelona
El organismo también emitirá su informe sobre las tarifas eléctricas a partir del 1 de enero, tras celebrar los consejos consultivos pertinentes.
FACUA.org
España-13/12/2007
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El Consejo de Administración de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) tiene previsto aprobar el próximo 18 de diciembre sus recomendaciones al Ministerio de Industria acerca del apagón del pasado 23 de julio en Barcelona, con las que espera evitar que se prod