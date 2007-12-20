La CNE considera que la revisión de tarifas debe "acomodarse a la mejor estimación" del IPC
La Comisión discrepa sobre los contenidos de la propuesta de Orden que establece la tarifa de último recurso de gas natural para 2008.
FACUA.org
España-20/12/2007
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El consejo de administración de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) consideró hoy que los precios de tarifas de la luz que se proponen en la orden ministerial de Industria, y en la que plantea subidas del 3,3% a partir de enero, deben «ser superiores», en l