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La CNE detecta retrasos de hasta cinco años en la puesta en marcha de los almacenamientos subterráneos de gas

Estas demoras son de hasta dos años en el caso de la construcción de nuevos ciclos combinados de generación eléctrica.

FACUA.org
España-30/07/2008
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La Comisión Nacional de la Energía (CNE) ha detectado retrasos de hasta cinco años en los calendarios para la puesta en funcionamiento de los almacenamientos subterráneos de gas, y de hasta dos años en el caso de la construcción de nuevos ciclos combinado

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