La CNE estudia medidas para compensar las inversiones que hicieron los usuarios de tarifa nocturna
Se muestra preocupada con el precio de las subastas del operador ibérico, superior al de la electricidad negociada en España.
FACUA.org
España-12/06/2008
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El Consejo de Administración de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) ha encargado a sus servicios técnicos que estudien qué medidas pueden adoptarse para compensar a los usuarios que hicieron inversiones para adaptarse a la tarifa nocturna y que ahora ven c&