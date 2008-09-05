La CNE no prevé hacer una propuesta a Industria sobre subida del precio de la luz este trimestre
El crecimiento de la demanda de electricidad se reduce 0,48 puntos en julio, hasta el 2,81%.
FACUA.org
España-05/09/2008
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La Comisión Nacional de la Energía (CNE) no tiene contemplado realizar una propuesta al Ministerio de Industria sobre subidas del precio de la luz para el cuarto trimestre, indicaron fuentes del regulador a Europa Press.
Por su parte, fuentes de Industria señalaron qu