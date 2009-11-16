La CNE pide a Industria que no se traslade al cliente el coste final de la propuesta del decreto del carbón
Propone dar una prima a las centrales que consumen carbón autóctono, similar a la existente para las instalaciones de régimen especial.
FACUA.org
España-16/11/2009
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La Comisión Nacional de Energía (CNE) advirtió este lunes sobre el sobrecoste que tendrá para la factura el plan previsto por el Gobierno para incentivar el uso de carbón nacional por parte de las eléctricas y pidió que se modifique el criterio de