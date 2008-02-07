La CNE pide información a los 15 mayores grupos gasolineros para analizar el comportamiento de precios
El regulador energético muestra su rechazo a los modelos de integración vertical franceses y alemanes.
FACUA.org
España-07/02/2008
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El consejo de administración de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) ha pedido información a las quince empresas con mayor cuota de mercado en la actividad de distribución de carburantes de utomoción con el objetivo de elaborar un expediente informat