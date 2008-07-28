La CNE pide mayor supervisión y competencia en el mercado de los carburantes de automoción
Advierte que la falta de información disponible sobre los costes de distribución a nivel europeo dificulta el análisis.
FACUA.org
España-28/07/2008
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La Comisión Nacional de la Energía (CNE) considera conveniente intensificar la supervisión del mercado de distribución de carburantes de automoción e impulsar medidas que fomenten una mayor competencia en el mismo.
Esta propuesta aparece recogida en el e