La CNE prevé un aumento de las tarifas de acceso del gas natural hasta 2014
Debido a las inversiones ligadas al desarrollo de diversas infraestructuras gasistas, incluidas en la Planificación 2008-2016, y a los "moderados incrementos de demanda" previstos.
FACUA.org
España-04/02/2011
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La Comisión Nacional de Energía (CNE) prevé un incremento de las tarifas de acceso en el sector del gas natural para el periodo 2010-2014 debido a las inversiones ligadas al desarrollo de diversas infraestructuras gasistas, incluidas en la Planificación 2008-2016, y a