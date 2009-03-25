La CNE propone la congelación de la tarifa eléctrica en abril y la bajada hasta un 14,5% el gas natural
El regulador calcula que el gas butano debería bajar un 20,44% en el segundo trimestre del año.
FACUA.org
España-25/03/2009
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El Consejo de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) propuso martes que las tarifas integrales de la luz queden congeladas en el segundo trimestre del año y cifró el descenso en la tarifa de gas natural en el mismo periodo entre un 8,6% y un 14,5%, en función