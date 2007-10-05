La CNE subastará derechos de cobro de déficit por 1.500 millones para financiar el déficit 'ex ante'
Este déficit fue creado para ir adelantando el de tarifa que se genere en los próximos años.
FACUA.org
España-05/10/2007
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La Comisión Nacional de la Energía (CNE) tiene previsto subastar derechos de cobro del déficit ex ante de 2007 por 1.500 millones de euros para financiar este desajuste, según la propuesta de resolución presentada por el regulador energético para s