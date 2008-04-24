La CNE traslada a Industria las quejas de los usuarios sobre la subida de la tarifa nocturna
Con la nueva tarifa se ha ampliado el número de horas nocturnas en las que la tarifa en más baja, pero el descuento del 55% se ha reducido al 47%.
FACUA.org
España-24/04/2008
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
El consejo de administración de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) ha aprobado hoy trasladar a la Dirección General de Polítcia Energética y Minas, dependiente del Ministerio de Industria, las numerosas reclamaciones recibidas de usuarios acerca de