La CNMC abre expediente a Renfe por abuso de posición y por formar un cártel en mercancías
La Comisión estima que la compañía ferroviaria, dependiente del Ministerio de Fomento, habría acordado con las firmas Transfesa Rail, Pool Ibérico Ferroviario, Hispanauto y Semat para repartirse el mercado de transporte en tren especialmente de automóviles y sus piezas y componentes.
Europa Press
España-24/10/2014
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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha abierto un expediente sancionador a Renfe por un supuesto abuso de posición dominante en el sector del transporte de mercancías por carretera y por formar un presunto pacto con otras empresas para repartirse