La CNMC abre expediente a varias empresas de autobuses y su Federación en Baleares
Competencia ha detectado fijación de precios, reparto de mercado e intercambio de información comercialmente sensible.
FACUA.org
Baleares-04/09/2015
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La CNMC ha detectado, a partir de su investigación, fijación de precios, reparto del mercado e intercambio de información comercialmente sensible. | Imagen: Roig.com
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha incoado expediente sancionador contra varias empresas de autobuses y la Federación Empresarial Balear de Transportes (FEBT) por posibles prácticas restrictivas de la competencia.
En concreto, se trata de l