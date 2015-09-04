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La CNMC abre expediente a varias empresas de autobuses y su Federación en Baleares

Competencia ha detectado fijación de precios, reparto de mercado e intercambio de información comercialmente sensible.

FACUA.org
Baleares-04/09/2015
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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha incoado expediente sancionador contra varias empresas de autobuses y la Federación Empresarial Balear de Transportes (FEBT) por posibles prácticas restrictivas de la competencia.

En concreto, se trata de l

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