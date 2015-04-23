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La CNMC abre expediente sancionador a Prosegur y Loomis por posible reparto de clientes

Este comportamiento está prohibido por posibles prácticas restrictivas de la competencia en el mercado de servicios de transporte y manipulación de fondos en España.

Europa Press
España-23/04/2015
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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha incoado expediente sancionador contra Prosegur y Loomis Spain (Loomis) por posibles prácticas restrictivas de la competencia en el mercado de servicios de transporte y manipulación de fondos en Es

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