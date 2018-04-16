La CNMC abre expediente sancionador contra RTVE por la posible emisión de publicidad no permitida en 5 canales
Este organismo estatal entiende que se ha podido producir la vulneración del artículo 43.2 de la Ley General de Comunicación Audiovisual (LGCA).
Europa Press
España-16/04/2018
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La CNMC incoa expediente sancionador contra el ente público estatal por posible vulneración del artículo 43.2 de la LGCA. | Imagen: Europa Press.
La Comisión Nacional de Mercados y la Competencia (CNMC) ha anunciado la apertura de un expediente sancionador contra Radio Televisión Española (RTVE) ante la posible vulneración del artículo 43.2 de la Ley General de Comunicación Audiovisual (LGCA), al h