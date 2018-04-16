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La CNMC abre expediente sancionador contra RTVE por la posible emisión de publicidad no permitida en 5 canales

Este organismo estatal entiende que se ha podido producir la vulneración del artículo 43.2 de la Ley General de Comunicación Audiovisual (LGCA).

Europa Press
España-16/04/2018
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La Comisión Nacional de Mercados y la Competencia (CNMC) ha anunciado la apertura de un expediente sancionador contra Radio Televisión Española (RTVE) ante la posible vulneración del artículo 43.2 de la Ley General de Comunicación Audiovisual (LGCA), al h

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