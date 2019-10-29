La CNMC amplía el expediente sancionador referente al mercado de radiofármacos
El 7 de febrero Competencia inició la investigación contra las empresas Advanced Accelerator Applications Ibérica SLU y Curium Pharma Spain SA. Ahora, incluye a sus matrices en la investigación.
FACUA.org
España-29/10/2019
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha ampliado el expediente sancionador por prácticas anticompetitivas en el mercado español de radiofármacos a las matrices de las empresas Advanced Accelerator Applications Ibérica SLU y Curium P