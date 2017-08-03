Más noticiasSería aplicable a los vuelos interinsulares

La CNMC defiende la "libre competencia" frente a la tarifa plana aérea que propone el Gobierno balear

El organismo considera que, "si no hay fallos de mercado", para los consumidores es más favorable un mercado abierto "que pasar a un mercado con un solo operador y precios fijados por la Administración".

FACUA.org
Baleares-03/08/2017
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha defendido en un informe la libre competencia frente a la propuesta del Gobierno balear de establecer una tarifa pla

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos