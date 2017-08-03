La CNMC defiende la "libre competencia" frente a la tarifa plana aérea que propone el Gobierno balear
El organismo considera que, "si no hay fallos de mercado", para los consumidores es más favorable un mercado abierto "que pasar a un mercado con un solo operador y precios fijados por la Administración".
FACUA.org
Baleares-03/08/2017
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El Gobierno balear pretende instaurar una tarifa plana para todos los vuelos interinsulares. | Imagen: flickr.com/photos/joseanmomo (CC BY-SA 2.0)
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha defendido en un informe la libre competencia frente a la propuesta del Gobierno balear de establecer una tarifa pla