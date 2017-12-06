La CNMC desmantela cinco cárteles del sector de cables eléctricos e impone multas por 44,7 millones
Las empresas con sede en España (Madrid, Barcelona, Valencia) y Portugal, amañaban los precios y otras condiciones comerciales, y se repartían los proyectos para asegurar sus ganancias encareciendo las obras.
FACUA.org
España-06/12/2017
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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha desmantelado e impuesto sanciones por más de 44,7 millones de euros a cinco cárteles y una asociación empresarial, Facel, que se repartían el mercado del sector de cables eléctricos de baja y