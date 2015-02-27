La CNMC expedienta a Mediaset por emitir varios capítulos de 'Crónicas carnívoras' en horario inadecuado
Considera que no cumplía con el compromiso de la cadena para la prevención de la obesidad y se presentaba el consumo de comida de forma perjudicial para la salud para los adolescentes.
Europa Press
España-27/02/2015
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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha abierto un expediente sancionador a Mediaset al no haber atendido su requerimiento y haber emitido varios capítulos del programa Crónicas carnívoras con una calificación de edad inadecuada.