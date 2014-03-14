La CNMC impone pequeñas multas a Orange y seis de sus operadores móviles virtuales
La sanción a la operadora asciende a 18.000 euros, mientras que para los seis OMVs la cantidad es de 40.000 euros.
FACUA.org
España-14/03/2014
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La Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC) ha sancionado con pequeñas multas al operador con red propia Orange y a seis de los operadores móviles virtuales (OMVs) que emplean su infraestructura móvil por incumplir las reglas y cometer irregularidades en l