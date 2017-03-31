La CNMC impone una multa de 50.000 euros a la comercializadora de electricidad Zero Electrum
La empresa no adquirió la energía necesaria para el desarrollo de su actividad de suministro y entre noviembre de 2014 y julio de 2015 vendió a sus clientes más energía de la que compró.
FACUA.org
España-31/03/2017
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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha sancionado con una multa de 50.000 euros a la empresa Comercializadora Zero Electrum SL, como responsable de una infracción grave de la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico, consistente en la falta de presentaci&o