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La CNMC incoa expediente sancionador a Nokia por abuso de posición en la comunicación ferroviaria

El regulador señala que podrían existir "posibles prácticas restrictivas de la competencia" que afectan al mercado de servicios de mantenimiento de instalaciones de telecomunicaciones GSM-R en España.

FACUA.org / Europa Press
España-25/11/2015
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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha incoado expediente sancionador contra Nokia Solutions and Networks Spain al considerar que podrían existir «posibles prácticas restrictivas de la competencia» que afectan al mercado de servicios de mante

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