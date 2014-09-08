La CNMC incoa expediente sancionador en el sector de los ahuyentadores electrónicos de plagas
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha abierto el proceso contra Industex S.L. por la realización y difusión a nivel nacional de publicidad desleal y engañosa referente al producto Pest Reject.
FACUA.org
España-08/09/2014
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
La Dirección de Competencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha incoado un expediente sancionador contra Industex S.L. por posibles conductas anticompetitivas, que consistirían en la realización y difusión a nivel nacional