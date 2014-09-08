Más noticiasTras observar indicios de conductas prohibidas por la Ley de Defensa de la Competencia

La CNMC incoa expediente sancionador en el sector de los ahuyentadores electrónicos de plagas

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha abierto el proceso contra Industex S.L. por la realización y difusión a nivel nacional de publicidad desleal y engañosa referente al producto Pest Reject.

FACUA.org
España-08/09/2014
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La Dirección de Competencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha incoado un expediente sancionador contra Industex  S.L. por posibles conductas anticompetitivas, que consistirían en la realización y difusión a nivel nacional

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