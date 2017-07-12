Más noticiasInfracción administrativa grave

La CNMC incoa expedientes sancionadores a dos operadores por irregularidades en materia de numeración

Competencia entiende que las empresas Freedompop EU Limited y Parlem Telecom Companyia de Telecomunicacions incumplieron las condiciones de la adjudicación y asignación de los recursos de numeración.

FACUA.org
España-12/07/2017
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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha acordado incoar dos expedientes sancionadores a las empresas Freedompop EU Limited y Parlem Telecom Companyia de Telecomunicacions SL, por posibles infracciones

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