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La CNMC insta a rediseñar los lotes de los viajes del Imserso para favorecer "la competencia efectiva"

Señala la "poca o nula concurrencia" y recuerda las sanciones por parte del organismo a las empresas adjudicatarias.

Europa Press
España-25/04/2019
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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMV) ha instado al Gobierno ha rediseñar los habituales tres lotes de la licitación de los viajes del Imserso con el fin de «favorecer la competencia efectiva«, de manera que no engloben t

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