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La CNMC insta a sancionar a Telefónica por incumplir los compromisos asumidos tras la compra de DTS

La operadora calculó de forma errónea los costes fijos del canal Movistar Partidazo de su oferta mayorista de canales de televisión de pago.

FACUA.org
España-21/06/2019
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La CNMC ha instado la incoación de un expediente sancionador a Telefónica por el incumplimiento de los compromisos adquiridos tras la operación de compra por parte de Telefónica de DTS (la antigua Sogecable) que poseía el Grupo Prisa, en abril de 2015.

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