Más noticiasLos acuerdos entre competidores constituyen una infracción muy grave

La CNMC investiga posibles cárteles en los mercados de construcción y rehabilitación de infraestructuras

Analiza posibles acuerdos de reparto de mercado entre los principales grupos constructores de obra civil en España.

FACUA.org
España-07/06/2017
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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) investiga posibles prácticas anticompetitivas en España en los mercados de construcción y rehabilitación de infraestructuras (entre otros, autovías, puentes, líneas ferroviarias de alta

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