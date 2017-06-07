La CNMC investiga posibles cárteles en los mercados de construcción y rehabilitación de infraestructuras
Analiza posibles acuerdos de reparto de mercado entre los principales grupos constructores de obra civil en España.
FACUA.org
España-07/06/2017
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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) investiga posibles prácticas anticompetitivas en España en los mercados de construcción y rehabilitación de infraestructuras (entre otros, autovías, puentes, líneas ferroviarias de alta