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La CNMC investiga posibles prácticas anticompetitivas en el mercado de la mensajería y la paquetería

Inspectores de Competencia han realizado averiguaciones en el sector, ante la sospecha de posibles prácticas anticompetitivas consistentes en un reparto de clientes entre empresas presentes en dicho mercado.

FACUA.org
España-17/11/2015
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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) investiga posibles prácticas anticompetitivas en el mercado de la mensajería y paquetería comercial, para lo cual ha llevado a cabo inspecciones en varias empresas.

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