La CNMC multa a 34 editoriales con casi 34 millones de euros por pactos en la venta de libros de texto
El organismo señala que se sancionan conductas consideradas "muy graves" por la Ley de Defensa de la Competencia y el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
Europa Press
España-03/06/2019
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