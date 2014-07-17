La CNMC multa a Nuclenor con 18,4 millones por el cierre 'sin autorización' de Garoña
El cese de la explotación, que estaba previsto para el 6 de julio de 2013, se realizó antes sin que concurrieran razones técnicas ni de seguridad que lo justificaran.
FACUA.org
España-17/07/2014
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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha impuesto a Nuclenor una multa de 18,4 millones de euros por el cierre de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos), por una infracción muy grave de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del sec