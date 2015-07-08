La CNMC multa a Repsol con 22,59 millones por pactar precios con sus gasolineras abanderadas
También ha sancionado a Lence Torres y Complejo San Cristobal con 113.801 euros, a Estación de Servicio Lorqui con 28.074 euros y a Cerro de la Cabaña con 148.763 euros.
Europa Press
España-08/07/2015
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La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) ha impuesto a Repsol una multa de 22,59 millones de euros por considerar que en sus relaciones con sus estaciones de servicio abanderadas ha cometido infracciones en materia