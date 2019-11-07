La CNMC multa a RTVE con 19.988 euros por superar el tiempo de emisión dedicado a autopromociones
El límite, estipulado en 5 minutos por hora, se superó en los canales de La2, Teledeporte y Canal 24 Horas entre marzo y mayo de 2019.
FACUA.org
España-07/11/2019
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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha sancionado con 19.988 euros a la Radio Televisión Española (RTVE) por excederse en el tiempo permitido para anunciar contenidos propios.
RTVE superó los 5 minutos por cada hora que permite la