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La CNMC multa con 2,5 millones de euros a Cepsa por una infracción muy grave

La empresa sancionada no eliminó en determinadas estaciones de servicio de su red una serie de cláusulas contractuales que restringen la competencia.

FACUA.org
España-09/02/2015
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La CNMC (Comisión Nacional de Mercados y Competencia) ha sancionado con 2,5 millones de euros a Cepsa Comercial de Petróleo S.A. por el incumplimiento acreditado del dispositivo tercero de la Resolución Sancionadora dictada en 2009 por la autoridad de competencia. El incu

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