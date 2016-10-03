La CNMC multa con 475.000 euros a una eléctrica por irregularidades en la prestación de garantías
Se trata de Luci Mundi Energía. También sanciona con 80.000 euros a otra empresa, Zencer, por la falta de presentación de ofertas de compra de energía en el mercado de producción.
FACUA.org
España-03/10/2016
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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha multado a las empresas Luci Mundi Energía y Zencer por incumplir con diferentes obligaciones presentes en la Ley del Sector Eléctrico.
A la empresa Luci