Más noticiasResolución de la Comisión

La CNMC multa con 475.000 euros a una eléctrica por irregularidades en la prestación de garantías

Se trata de Luci Mundi Energía. También sanciona con 80.000 euros a otra empresa, Zencer, por la falta de presentación de ofertas de compra de energía en el mercado de producción.

FACUA.org
España-03/10/2016
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha multado a las empresas Luci Mundi Energía y Zencer por incumplir con diferentes obligaciones presentes en la Ley del Sector Eléctrico.

A la empresa Luci

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos