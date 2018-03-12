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La CNMC multa con 68 millones de euros a nueve empresas de paquetería por repartirse clientes

Correos Express, UPS, TNT y DHL han recibido las mayores sanciones tras descubrirse 'WhatsApp' "incriminatorios".

Europa Press
España-12/03/2018
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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha multado con un total de 68 millones de euros a Correos Express, UPS, TNT, DHL y otras cinco firmas de paquetería por formar un conjunto de cárteles por los que se repartían los clientes empresariales.

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