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La CNMC multa con 9,3 millones a Dragados y otras seis empresas de construcciones modulares

Los acuerdos anticompetitivos afectan a la licitación de colegios e institutos públicos prefabricados en cinco autonomías.

FACUA.org
España-14/12/2015
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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha sancionado con 9,3 millones de euros a siete empresas de fabricación, alquiler y venta de construcciones modulares por declararse acreditada una infracción de la Ley 15/2007 de Defensa de la Competencia.

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