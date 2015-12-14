La CNMC multa con 9,3 millones a Dragados y otras seis empresas de construcciones modulares
Los acuerdos anticompetitivos afectan a la licitación de colegios e institutos públicos prefabricados en cinco autonomías.
FACUA.org
España-14/12/2015
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Las prácticas anticompetitivas acreditadas tuvieron lugar desde el año 2008 hasta el 2013, con efectos hasta 2014, y afectaron a distintas comunidades autónomas. | Imagen: flickr.com/elliotmoore (CC BY-NC-ND 2.0).
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha sancionado con 9,3 millones de euros a siete empresas de fabricación, alquiler y venta de construcciones modulares por declararse acreditada una infracción de la Ley 15/2007 de Defensa de la Competencia.
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