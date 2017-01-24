La CNMC registra a fabricantes de sistemas eléctricos ferroviarios ante la sospecha de un cártel
Competencia ha recabado indicios de que están llevando a cabo prácticas anticompetitivas consistentes en alcanzar acuerdos para la manipulación y el reparto de contratos públicos.
Europa Press
España-24/01/2017
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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha realizado registros en varias empresas de fabricación e instalación de sistemas de electrificación y equipos electromecánicos ferroviarios ante la sospecha de que se haya form