La CNMC requiere a Mediaset y Atresmedia que los cortes publicitarios no perjudiquen a los espectadores
El organismo señala que las interrupciones deben respetar las unidades y secuencias para que no se produzca un perjuicio de la integridad de los programas emitidos.
FACUA.org
España-06/06/2014
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La Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) ha requerido a Mediaset y Atresmedia que respeten «la integridad y la unidad» de sus programas al insertar las interrupciones publicitarias, de manera que «no se perjudiquen los intereses de los telespectadores».</