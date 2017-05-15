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La CNMC sanciona a Atresmedia con 200.000 euros por sobrepasar los límites de publicidad dentro de Velvet

En concreto la serie de Antena 3 emplazó el producto de Coca-Cola de forma recurrente en varios capítulos, con "prominencia excesiva dentro de las escenas".

FACUA.org
España-15/05/2017
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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha impuesto una sanción de 200.030 euros a Atresmedia Corporación de Medios de Comunicación, S.A. por sobrepasar los límites de emplazamiento de producto de la marca Coca-Cola.

En concreto, este

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