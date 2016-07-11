Más noticiasHan vulnerado la ley del Sector Eléctrico

La CNMC sanciona a dos empresas por no prestar las garantías exigidas por Red Eléctrica de España

Impone una sanción de 12.000 euros a Iberoelectra 3000 y otra de 1.500 euros a Evergreen Eléctrica por infracción leve.

FACUA.org
España-11/07/2016
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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha impuesto multas a las empresas Iberoelectra 3000 y Evergreen Eléctrica por incumplir con la obligación que tienen las empresas eléctricas de prestar una serie de garantías exigid

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