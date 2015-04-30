La CNMC sanciona a Mediaset con 49.263 euros por superar el tiempo de emisión de publicidad
Las infracciones detectadas en los canales Telecinco, Cuatro y FDF tuvieron lugar en junio de 2014.
FACUA.org
España-30/04/2015
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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha sancionado a Mediaset con 49.263 euros al haber superado en sus canales Telecinco, Cuatro y FDF los límites de tiempo de emisión dedicados a los mensajes publicitarios, regulados en la Ley General de Comunicaci&o