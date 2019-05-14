La CNMC sanciona a Naturgy y Endesa con 25 millones por alterar el precio de la luz
Presentaron ofertas superiores a sus costes marginales entre octubre de 2016 y enero de 2017, lo que alteró el despacho de generación de electricidad.
Europa Press
España-14/05/2019
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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha multado a Naturgy Generación y a Endesa Generación con un importe total de 25,3 millones de euros por presentar precios elevados en sus ofertas al mercado eléctrico que alteraron el despacho de generaci&oa