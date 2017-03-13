La CNMC sanciona a siete estaciones de servicio por no remitir información sobre precios y ventas anuales
Las gasolineras están obligadas a enviar semanalmente datos sobre el combustible que comercializan, así como sus volúmenes anuales de ventas. Las multas oscilan entre los 1.800 y los 20.000 euros.
FACUA.org
España-13/03/2017
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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha sancionado a varias estaciones de servicio al considerarlas responsables de una infracción grave, según el artículo 110 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre.
La CNMC, tras recibir varias