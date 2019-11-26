La CNMC sanciona a Vaillant con 860.000 euros por prácticas restrictivas de la competencia
La empresa limitaba la actuación de los servicios de asistencia técnica independientes en la posventa de calderas y aparatos de calefacción y agua caliente.
FACUA.org
España-26/11/2019
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha sancionado con 859.763 euros al Grupo Vaillant por las restricciones impuestas a su red de Servicios Técnicos Autorizados para la reparación de calderas. Se trata de una infracción grave al vulnerar