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La CNMC sanciona a Vaillant con 860.000 euros por prácticas restrictivas de la competencia

La empresa limitaba la actuación de los servicios de asistencia técnica independientes en la posventa de calderas y aparatos de calefacción y agua caliente.

FACUA.org
España-26/11/2019
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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha sancionado con 859.763 euros al Grupo Vaillant por las restricciones impuestas a su red de Servicios Técnicos Autorizados para la reparación de calderas. Se trata de una infracción grave al vulnerar

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