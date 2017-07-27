La CNMC sanciona a Vodafone con 500.000 euros por bloquear de manera irregular llamadas a números 118AB
La operadora suspendió unilateralmente la interconexión hacia ocho de estos números, destinados a consultas sobre números de abonados, vulnerando sus obligaciones de garantizar la interoperabilidad.
FACUA.org
España-27/07/2017
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Competencia considera que Vodafone ha cometidos "infracciones muy graves" | Imagen: flickr.com/photos/itravelnz (CC BY 2.0)
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha sancionado a Vodafone España, S.A.U. con un total de 500.000 euros por dos infracciones muy graves relacionadas con irregularidades en la interconexión con operadores